Врач назвала вескую причину не пить на ночь кефир

Специалист отметила, что вкусный кефир не всегда идет на пользу в ночное время, особенно людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

На ночь не стоит нагружать желудок тяжелой пищей и многие люди это знают, поэтому устраивают легкий перекус с «молочкой». Но это тоже плохая идея. Врач Светлана Макарова рассказала, почему не стоит пить на ночь кефир.

Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалист отметила, что этот напиток может навредить, особенно людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), поскольку ночью пищеварительные процессы в организме замедляются. Выпитый стакан кефира ночью может аукнуться утром неприятными последствиями.

По словам Светланы Макаровой, кефир также может сыграть злую шутку с теми людьми, которые страдают приступами мигрени и головными болями. В составе напитка есть много белка, на усвоение которого требуется много времени, поэтому организм не успевает за ночь полностью восстановиться.

Врач также подчеркнула, что не только кефир, но и другие молочные продукты стоит перед сном ограничить, потому что они могут спровоцировать процесс брожения в кишечнике, что, естественно, отразится на работе пищеварительной системы. Вместо того чтобы восстановить силы, ваш организм будет выполнять другие задачи, а это повлияет на качество сна.

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