Как преодолеть голод перед сном: шесть эффективных советов

Чтобы не хотелось есть, нужно, в частности пить больше жидкости — подойдут кефир, молоко и просто вода.

Кому не знакомо чувство, когда, уже заваливаясь на кровать и готовясь попасть в объятия Морфея, ты понимаешь, что у твоего желудка планы совсем другие. Да, это оно — чувство голода.

Telegram-канал «Красота и Здоровье» дает 6 рекомендаций, как не податься пагубному влечению перед сном.

Чайную ложку мёда запить тёплой водой.

Выпить стакан кефира. Он не только утоляет голод, но и в целом полезен для женского организма и не наносит вреда фигуре.

Выпить стакан молока, можно пить как тёплое, так и холодное.

Выпить чашку крепкого чёрного чая.

Зубная паста перебивает аппетит. Почистите зубы вечером, двойная польза.

Выпить два стакана чистой воды. Желудок будет наполнен, не будет желания съесть ещё что-либо.

Ранее Курсор писал, что пребывание на солнечном свете провоцирует в мужском организме выработку гормона, повышающего аппетит. Ученые из Тель-Авивского университета провели эксперимент, в котором участвовали 3 000 человек в возрасте от 25 до 65 лет.

Исследователи изучали аппетиты добровольцев в течение года. Они пришли к выводу, что летом мужчины потребляют на 17% больше калорий, а вот у женщин таких изменений не наблюдалось.

Также Курсор рассказывал о том, что происходит с человеческим организмом, когда он совсем лишен пищи. Так, если человек полностью откажется от пищи, то некоторое время будет сохранять определенную работоспособность, однако его самочувствие весьма ухудшится, как и эмоциональное состояние.

До 3-х дней человек будет чувствовать постоянное чувство голода, недомогание и дискомфорт в области живота. К концу недели начнет снижаться аппетит, могут наблюдаться скачки давления и общая мышечная слабость. А примерно к 12-му дню организм человека перестроится, потому что тело бросит все силы на то, чтобы поддерживать работу самых главных органов, в частности сердца и мозга.