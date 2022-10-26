Врач объяснила, что не стоит делать после прививки от гриппа

Врач-терапевт Ирина Ярцева ответила, можно ли после вакцинации принимать душ и купаться.

В осенне-зимний период очень просто подхватить грипп, поэтому заранее стоит обезопасить себя от заболевания, а сделать это можно с помощью вакцины. Если вы решились на прививку, то следует знать, что после нее делать не рекомендуется.

Об этом сообщает Rsrute.

Врач-терапевт Ирина Ярцева, в первую очередь отметила, что после вакцинации можно принимать душ, потому что вакцина от гриппа вводится внутримышечно, то есть незначительно повреждает только кожу. Но есть нюансы.

Эксперт отметила, что принимать гигиенические процедуры не стоит, если после прививки повысилась температура, поскольку купание в горячей воде ухудшить состояние. Посещать баню/сауну/общественные бассейны крайне не рекомендуется, потому что в рану может попасть инфекция, а еще высокотемпературное воздействие с большой вероятностью приведет к развитию раздражения или воспаления.

Более того, после вакцинации не следует носить тесную одежду, чтобы не раздражать место укола. Тереть его тоже нельзя, но, если появился сильный зуд или покраснение, тогда следует обратиться к врачу.

Еще врач говорит, что после вакцины нельзя переедать, особенно стоит ограничить употребление жирной и тяжелой пищи.

Откажитесь на время и от интенсивных занятий спортом, активной работе по дому, употребления алкогольных напитков. В первые сутки-двое после вакцинации важно проследить реакцию организма, поскольку вероятны побочные действия.

«Курсор» писал ранее, какие заболевания часто путают с гриппом.