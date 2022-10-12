Какие заболевания часто путают с гриппом: список симптомов

Боль в горле, насморк, кашель, усталость и боль в теле — вот некоторые из контрольных признаков гриппа. Но наличие этих симптомов не обязательно означает, что у вас есть инфекция.

Читайте ниже, какие болезни и инфекции (помимо самого гриппа) могут вызывать гриппоподобные симптомы.

Простуда

Простуда — это вирусное заболевание, которое существовало задолго до того, как COVID-19 стал представлять опасность для нашей жизни. Как и грипп, он может утомить человека, вызвать кашель, чихание, насморк и боль в горле. Обычно симптомы сравнительно мягче, чем при других инфекциях, и проявляются постепенно.

Бронхит

Бронхит — это заболевание, которое возникает, когда бронхи, по которым воздух поступает в легкие, воспаляются или опухают. Затем это приводит к ноющему кашлю со слизью, боли в горле и вялости. Существует два типа бронхита, на которые следует обратить внимание: острый бронхит и хронический бронхит. В то время как первое более распространено, и симптомы длятся всего несколько дней, последнее является более серьезным и может быть стойким или повторяющимся.

Респираторно-синцитиальный вирус (RSV)

Респираторно-синцитиальный вирус или РСВ также могут проявлять симптомы, из-за которых его могут спутать с гриппом. Это распространенный респираторный вирус, который обычно вызывает легкие симптомы простуды, от которых большинство людей выздоравливают в течение одной или двух недель. Однако это заболевание может принять серьезный оборот, когда речь идет о младенцах и пожилых людях. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), насморк, снижение аппетита, кашель, чихание, лихорадка и свистящее дыхание являются одними из наиболее распространенных симптомов.

Менингит

Менингит — это состояние, которое вызывает воспаление оболочек, которые защищают головной и спинной мозг. Первые признаки болезни можно принять за грипп. Некоторые общие симптомы включают головную боль, лихорадку и усталость. Менингит может быть вызван не только бактериальной или вирусной инфекцией жидкости, окружающей головной и спинной мозг, но также может быть вызван травмами, раком, некоторыми лекарствами и другими типами инфекций.

Пневмония

Пневмония гораздо больше касается респираторных заболеваний, чем грипп, но она может вызывать симптомы, которые на первый взгляд кажутся менее тревожными. Это происходит, когда инфекция воспаляет воздушные мешочки в одном или обоих легких. Эта инфекция легких может вызывать такие симптомы, как кашель и лихорадка.

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