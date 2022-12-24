Врач перечислила необычные свойства грецкого ореха

В рационе питания обязательно должны появляться орехи, потому они являются источником различных витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, необходимых нашему организму для правильной работы. Особое внимание рекомендуется обратить на грецкий орех.

На своем Telegram-канале врач Мария Вороненко перечислила его полезные свойства.

Специалист отметила, что форма грецкого ореха отдаленно напоминает мозг, поэтому орехам приписывают способность повышать умственные способности.

В состав зрелых орехов входит ситостерин, витамины С, B1, B2, РР, каротин, дубильные вещества, хиноны и жирное масло. А также продукт богат белком, клетчаткой и магнием.

По словам Марии Вороненко, несмотря на большое содержание жиров, грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина в крови, а благодаря клетчатке — способны усиливать работу кишечника.

Этот вид ореха и его масло усиливает кровообращение в области половых органов и стимулирует сперматогенез. Плоды грецкого ореха также помогут значительно уменьшить нервное напряжение.

Несомненная польза грецких орехов для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, так как ядра богаты йодом.

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