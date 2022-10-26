Медики рассказали про орех, который считают мощным сжигателем жира

Люди, которые пытаются сбросить вес, должны включать в свой рацион фисташки, говорят врачи. Мнение специалистов по похудению подтвердили и авторитетные ученые, подтвердили действенность фисташек для поддержания себя в хорошей форме.

Об этом пишет Healthline.

Многие ошибочно считают, что все орехи высококалорийны и вредит фигуре. Но фисташки являются исключением. Ведь они выигрывают за счет большого количества полезных важных элементов.

В фисташках содержится большое количество белка, микронутриентов и полезных волокон. Богатые они витамином К и калием. Также в них содержатся фитостеролы, гамма-токоферол и бета-каротин.

Исследователи провели развернутый эксперимент, к которому привлекли людей с ожирением. Каждый из испытуемых в течение четырех месяцев ежедневно употреблял по 42 грамма фисташек. Все они не только быстро сбрасывали вес, но и существенно теряли в объемах. Также у них снизилось артериальное давление. При этом все добровольцы рассказали, что у них пропала тяга к сладкому.

Ученые говорят, что не только фисташки, но и другие орехи должны быть частью нашего рациона. А чтобы не бояться взять калорий, надо помнить об умеренности — достаточно горсти орехов в день.

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