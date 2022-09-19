Врач предупредил об опасности употребления повторно замороженного мяса

Мясо — вкусный и сытный продукт, который требует надлежащего хранения в морозильной камере. Если его несколько раз поддавали разморозке-заморозке, тогда он становится опасным для употребления.
Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин, передает издание Doctorpiter.
По словам медика, в таком продукте гарантированно появляются вредные бактерии, ведущие к возникновению инфекции.
Считается, что замораживать можно любую пищу, за исключением разве что яиц. При этом профильные эксперты уверены, что после повторной заморозки некоторые продукты могут стать опасными. Это относится к мясу, рыбе, птице и морепродуктам.
По словам Сергея Лопатина, данный процесс приводит к тому, что в продуктах размножаются опасные микроорганизмы, которые пробудятся при разморозке, а при попадании в организм, обязательно подпортят человеку здоровье.
Помимо этого, следует учитывать, что мясо после очередной заморозки не может быть полезным. Дело в том, что в процессе хранения в морозилке в его составе разрушается белок.
По словам Лопатина, пользы от употребления такого мяса в пищу будет очень мало, а риски при этом несоизмеримо высоки.
«Курсор» писал ранее, что регулярное потребление нежирных сортов мяса поможет улучшить здоровье сердца, сосудов и снизить риски развития хронических заболеваний.