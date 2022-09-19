Врач предупредил об опасности употребления повторно замороженного мяса

Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, что после повторной заморозки некоторые продукты могут стать опасными для здоровья.

Мясо — вкусный и сытный продукт, который требует надлежащего хранения в морозильной камере. Если его несколько раз поддавали разморозке-заморозке, тогда он становится опасным для употребления.

Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин, передает издание Doctorpiter.

По словам медика, в таком продукте гарантированно появляются вредные бактерии, ведущие к возникновению инфекции.

Считается, что замораживать можно любую пищу, за исключением разве что яиц. При этом профильные эксперты уверены, что после повторной заморозки некоторые продукты могут стать опасными. Это относится к мясу, рыбе, птице и морепродуктам.

По словам Сергея Лопатина, данный процесс приводит к тому, что в продуктах размножаются опасные микроорганизмы, которые пробудятся при разморозке, а при попадании в организм, обязательно подпортят человеку здоровье.

Помимо этого, следует учитывать, что мясо после очередной заморозки не может быть полезным. Дело в том, что в процессе хранения в морозилке в его составе разрушается белок.

По словам Лопатина, пользы от употребления такого мяса в пищу будет очень мало, а риски при этом несоизмеримо высоки.

«Курсор» писал ранее, что регулярное потребление нежирных сортов мяса поможет улучшить здоровье сердца, сосудов и снизить риски развития хронических заболеваний.