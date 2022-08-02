Ученые определили самое полезное для здоровья мясо

Регулярное потребление нежирных сортов мяса поможет улучшить здоровье сердца, сосудов и снизить риски развития хронических заболеваний, нашли исследователи.
Результаты соответствующего исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.
Ученые пришли к выводу, что отличным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также других недугов является отварное мясо.
Мясо должно быть не соленой, иметь низкое содержание жира. То есть купленные в магазине копечности, обильно приправленные солью и другими «завкуснителями» не подходят для здорового питания.
Медики рекомендуют отдавать предпочтение мясу курицы или индюшки – оно более диетическое.
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