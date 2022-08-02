Ученые определили самое полезное для здоровья мясо

Медики отмечают, что именно вареное мясо в разы снижает вредное воздействие окислительного стресса и снижает вероятность развития в организме воспалительных процессов. А если обогатить мясо антиоксидантами, то его полезные свойства возрастут в несколько раз.

Мясо должно быть не соленой, иметь низкое содержание жира. То есть купленные в магазине копечности, обильно приправленные солью и другими «завкуснителями» не подходят для здорового питания.

Медики рекомендуют отдавать предпочтение мясу курицы или индюшки – оно более диетическое.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.