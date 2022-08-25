Врач рассказал, какая еда разрушает кишечник быстрее фастфуда

Главная опасность фастфуда и уличной еды — кишечные инфекции и другие вредные микробы. Но если во многих ресторанах быстрого питания санитарные нормы соблюдаются, то в ларьке посетителя ждет лотерея.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Вялов Сергейэтом, передает издание Storinka.

«После такого перекуса можно вытащить неприятный билет. Причина может быть любая: некачественные продукты, просрочка, не до конца приготовленное блюдо, нарушение санитарных норм, грязные руки повара», — объяснил врач.

Одна съеденная шаурма плохого качества может вызвать неприятные симптомы, которые то утихают, то возвращаются — уже при приеме другой пищи.

«После несварения необходимо проверить кишечник и узнать, остались ли последствия. Они могут повреждать и разрушать кишечник, и просто так оставлять это нельзя», — подчеркнул Вялов.

По словам специалиста, после употребления сомнительной пищи, если такое все же с вами произошло, главное пить побольше воды и соблюдать диету.

Также он уточнил, что домашняя шаурма, или та, в качестве которой нет сомнений, скорее, хороший продукт, чем плохой, так как сочетает в себе белок и клетчатку, в нем нет избытка углеводов.

Также в шаурму можно добавить перец, кардамон, карри, куркуму, чеснок, кориандр — специи в умеренном количестве нормализуют обмен веществ.

«Курсор» писал ранее, какие продукты нельзя употреблять при проблемах с кишечником.