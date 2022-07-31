Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять при проблемах с кишечником

Эксперты перечислили продукты питания, которые необходимо исключить из своего рациона, если нарушена работа кишечника.

Кишечник является одним из самых важных человеческих органов, ведь от него на 80% зависит иммунная система. Если хотите нормализовать его работу, медики рекомендуют пересмотреть свой рацион и исключить из него ряд продуктов.

Об этом сообщается на Instagram-странице Sport Nutrition Academy.

В первую очередь, при проблемах с кишечником нужно ограничить употребление бобовых культур (гороха, фасоли), потому что они вызывают повышенное брожение и избыточное газообразование, в результате чего нарушается всасывание полезных микроэлементов из продуктов.

Также не стоит злоупотреблять жареным жирным мясом, потому что во время его приготовления образуются канцерогены — вещества, которые вредят организму и могут вызвать серьезные заболевания. Более того, жирные сорта мяса долго перевариваются, вызывают чувство «тяжести» в желудке и могут привести к воспалительным процессам.

В этот список попал и крепкий алкоголь. Его регулярное употребление нарушает усвоение кишечником витаминов, микроэлементов и других полезных веществ.

А еще стоит ограничить в рационе сахара, потому что в большом количестве он нарушает обмен веществ и блокирует рост полезных бактерий в кишечнике.

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