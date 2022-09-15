Врач рассказал, при каком пульсе нужно звонить в «скорую» помощь

Артериальный пульс – один из важных показателей функционирования сердечно-сосудистой системы и в целом здоровья человека. В норме он должен быть в пределах 60-80 ударов в минуту. Врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какие нижие и верхние границы пульса являются опасными для жизни.

Об этом сообщает m24.

По словам специалиста, показатель ниже 60 ударов в минуту считается брадикардией, то есть редким пульсом, а выше 90 – тахикардией. Но если снижение или повышение произошло внезапно, нужно вызвать врача.

«При выявлении низкого пульса необходимо провести исследование. Если выявляются паузы с его остановкой или аритмия, скажем, мерцательная, или это снижение произошло на фоне лекарств, всегда надо разбираться. Потому что может стоять вопрос об установке электрокардиостимулятора», – поясняет кардиолог.

Может замедление пульса произойти у пожилых людей, даже до очень низких цифр. Это может привести к остановке сердца, внезапной смерти. Поэтому при выявлении таких случаев скорая помощь может установить временный эндокардиальный стимулятор и отвезти больного в ближайшую кардиологическую клинику, где его сразу же возьмут на обследование.

Специалист отмечает, что пульс выше 90 ударов, например, 100 или 120, может говорить о наджелудочковой тахикардии. Ее опасность в том, что она может перейти в мерцательную аритмию.

Если пульс выше 90 появился у больного с аритмией, надо вызвать, конечно, скорую помощь. Если просто пульс учащенный (человек понервничал, физически устал) и пациенту не удается справиться с помощью успокаивающих препаратов, лучше тоже вызвать медиков.

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