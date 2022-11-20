Врач рассказала, как можно повысить низкое давление без лекарств

При пониженном давлении, также, как и при повышенном, человек начинает испытывать ухудшение самочувствия. Такое состояние может быть вызвано разными факторами, в том числе сменой погоды или повышенной влажностью. В любом случае нужно знать, как нормализовать состояние, не прибегая к лекарствам.

На своем Telegram-канале врач Мария Вороненко рассказала про несколько способов.

Специалист отметила, что низкое кровяное давление диагностируют, когда верхнее давление равно 90 мм рт.ст. Это состояние может вызвать головокружение, упадок сил и головные боли.

Чтобы улучшить самочувствие, нужно пить больше воды. Потребление большого количества жидкости – простой способ регулирования низкого кровяного давления. Необходимо пить 6-8 стаканов воды в день.

Также можно выпить кофе. Небольшие порции кофеина помогают мгновенно устранить симптомы низкого АД.

В небольшом количестве стоит потреблять соль, потому что она помогает стабилизировать показатель давления.

Врач отметила, что следует изменить и режим питания. Если вы привыкли к трем большим приемам пищи, то лучше переходить к 5 или 6 небольшим перекусам. Таким образом, вы будете постоянно поддерживать производство энергии, являющейся основой для улучшения поставки кислорода в клетки.

«Курсор» писал ранее, если вы страдаете повышенным давлением, особенно важно следить за тем, что вы едите. Проверьте содержимое вашего холодильника и проанализируйте свой рацион – вполне возможно, что вы плохо себя чувствуете именно из-за еды.

Еще мы писали, что хороший сон от 7 до 9 часов — самый простой способ снизить давление.