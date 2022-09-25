Названы продукты, провоцирующие повышение давления

Если вы страдаете повышенным давлением, особенно важно следить за тем, что вы едите. Проверьте содержимое вашего холодильника и проанализируйте свой рацион – вполне возможно, что вы плохо себя чувствуете именно из-за еды.

Соль, пожалуй, заслуживает первое место в рейтинге провоцирующих гипертонию продуктов.

Дело в том, что соль – это природный абсорбент, задерживающий жидкость в организме. Из-за избытка натрия сосуды набухают и сужаются – в результате чего давление подскакивает, пишет U-News.

Отмечается, что по этой причине давление может подняться после баночки соленых или маринованных огурцов. Как правило, в такие заготовки тоже кладут много соли, что может ударить по сердечно-сосудистой системе.

По этим же причинам опасность могут представлять собой соевый соус, бульонные кубики и горчица. Дозируйте употребление этих продуктов или не ешьте их вовсе, чтобы не допустить избытка натрия.

Копчености и колбасы – тоже не самые лучшие продукты для гипертоников. Такая пища сочетает в себе два самых вредных для сердца и сосудов свойства: она достаточно жирная и содержит много натрия в составе. Поэтому старайтесь почаще вместо любимого салями в бутерброд класть вареную курицу или другое белое мясо.

Кроме того, врачи предупреждают: леденцы с лакрицей, которые любят рассасывать во время болезни, также противопоказаны при повышенном давлении. Все дело в том, что в корне солодки есть глицирризиновая кислота, которая снижает уровень калия в организме человека. В результате вода задерживается в теле человека, давление подскакивает.

Много натрия содержится и в большинстве сыров, поэтому с этим продуктом следует соблюдать осторожность. Например, лучше отказаться от брынзы, рокфора или халуми — там слишком много соли. Старайтесь покупать более нейтральные сорта сыра.

Ржаной хлеб, который многие считают более полезной альтернативой белому из-за низкого гликемического индекса, к сожалению, тоже может повышать давление. Поэтому лучше на каждый день покупать цельнозерновые.

Как сообщал Курсор, назван напиток, который снижает давление.

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