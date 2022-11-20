Врач рассказала, почему в рацион обязательно нужно включать томаты

В ежедневном рационе обязательно должны присутствовать фрукты и овощи, особое внимание доктор Катерина Толстиковая рекомендует обратить на томаты, потому что они обладают целым рядом полезных свойств.

Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.

По ее словам, потребление этих овощей улучшает здоровье кожи, снижает риск сердечных заболеваний и рака.

Исследование с участием мужчин среднего возраста показало, что низкий уровень ликопина и бета-каротина в крови может повысить риск инфарктов и инсультов, а помидоры богаты на эти вещества, поэтому их употребление снижает возможность развития заболеваний сердца.

Кроме этого, клинические исследования показывают преимущества помидоров против воспаления и маркеров окислительного стресса. Они также оказывают защитное воздействие на внутренний слой кровеносных сосудов и могут снизить риск свертывания крови.

Исследование с участием женщин показывает, что высокая концентрация каротиноидов, содержащихся в томатах, может защитить от рака груди. А еще помидоры считаются полезными для здоровья кожи.

«Курсор» писал ранее, что рак предстательной железы (простаты) является наиболее распространенным видом рака среди мужчин. При этом медики уверены, что правильное питание может помочь снизить риск развития этого заболевания. Ученые советуют мужчинам налегать на томаты.