Медики рассказали, почему мужчинам обязательно нужно включить в своей рацион томаты

Рак предстательной железы (простаты) является наиболее распространенным видом рака среди мужчин. При этом медики уверены, что правильное питание может помочь снизить риск развития этого заболевания.

Об этом пишет Страна здоровья.

Ученые советуют мужчинам налегать на томаты. По их данным, помидоры могут быть полезны для предотвращения рака предстательной железы. В частности, о пользе этого овоща заявил врач Пол Эттингер. Помидоры и ликопин, содержащиеся в кожуре помидоров, действуют как антиоксиданты, а потому важны для профилактики рака предстательной железы, отметил он.

В Университете Калифорнии подтвердили его слова,установив, что две порции томатного соуса в неделю (не кетчупа) были связаны с 20-процентным снижением риска прогрессирования рака простаты. Ученые, проводившие исследования, подтвердили, что помидоры являются хорошим источником антиоксиданта, который нейтрализует свободные радикалы и уменьшает окислительное повреждение клеток.

Специалисты рекомендуют употреблять приготовленные томатные продукты не менее двух раз в неделю. По их словам, приготовление помидоров в небольшом количестве масла увеличивает всасывание ликопина по сравнению с сырыми помидорами или томатным соком. Также мужчинам важно не иметь избыточного веса или ожирения – эти факторы делают более высоким риск развития рака простаты.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.