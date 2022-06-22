Врачи назвали главные симптомы трех типов инсульта

Существует три типа инсульта: ишемический, геморрагический и транзиторные ишемические атаки. Специалисты отметили, что симптомы инсульта в меньшей степени зависят от его типа и в большей степени от того, где именно в головном мозге происходит инсульт и насколько велика поврежденная область.

Медики просят всех запомнить, что основными симптомами инсульта являются: проблемы с движением и балансом, коммуникационные проблемы, проблемы с памятью, концентрацией и мышлением, со зрением, глотанием, мочевым пузырем и кишечником, сильная усталость.

Об этом пишет doctor.

Медики сообщили, что ишемические инсульты возникают из-за атеросклероза, заболеваний мелких сосудов, заболеваний сердца или рассечения артерий. Признаки такого инсульта ничем не отличаются от основных симптомов, перечисленных выше.

Около 15 процентов инсультов являются геморрагическими. Они вызваны кровоизлиянием в мозг или вокруг него и чаще встречаются у людей в возрасте от 45 до 70 лет.

Двумя основными типами геморрагического инсульта являются кровоизлияния в мозг и кровоизлияния на поверхности мозга. При этом типе инсульта у некоторых людей появляются внезапная сильная головная боль или болезненные ощущения в области шеи, которые могут сопровождаться еще и рвотой. Однако основные признаки геморрагического инсульта такие же, как и у других инсультов.

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