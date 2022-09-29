Врачи назвали привычку, которая увеличивает риск рака поджелудочной железы

Американское онкологическое общество пришло к выводу, что одним из наиболее влиятельных факторов, повышающих риск развития рака поджелудочной железы, является курение.

Ученые установили, что курильщики в несколько раз больше рискуют столкнуться с раком. По данным общества, около 25 процентов всех диагнозов рака поджелудочной железы связаны именно с курением.

В рамках профилактики онкологии, они также рекомендуют отказаться от вредной пищи, обогатить рацион овощами и фруктами, добавить в еду цельнозерновые продукты и ограничить потребление красного мяса.

Также следует избегать сладких напитков, продуктов с высокой степенью обработки, рекомендовали специалисты.

Помимо того, они посоветовали контролировать размер талии — увеличение жира в этой области увеличивает подверженность раку поджелудочной, даже если человек не относится к категории страдающих ожирением.

Они подчеркнули, что рак поджелудочной железы может не иметь явных симптомов, а иногда заболевание может проявлять себя, как обыкновенная простуда.

Если симптомы проявляются, то у пациента возникает желтуха и кожный зуд, моча приобретает темный окрас, а стул, наоборот, бледнеет, пропадает аппетит и снижается вес, человека преследуют чувство усталости, отсутствие энергии, высокая температура, лихорадка, рассказали специалисты.

При длительном выражении подобных симптомов они рекомендовали обратиться к врачу.

Поджелудочная железа находится в забрюшинном пространстве на уровне поясничных позвонков L1 и L2, где она пересекает транспилорическую плоскость (также известную как плоскость Аддисона). Поджелудочная железа играет колоссальную роль в организме человека. Поджелудочная железа отвечает за обменные и пищеварительные процессы в организме.

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