Врачи назвали продукты, которые могут существенно ухудшить ваше зрение

Питание человека может казать влияние на остроту его зрения и некоторые продукты врачи рекомендуют свести к минимум.

Медики назвали популярные продукты могут быть опасными для глаз.

Об этом пишет Страна здоровья.

Простые углеводы скрыты во многих популярных блюдах. По словам врачей, они связаны с более высоким риском возрастных изменений, которые потенциально могут привести к потере зрения. Особенно это касается людей с диабетом. Причина, по которой эти вкусные, но опасные продукты могут подвергать риск вашим глазам, заключается в том, что они перевариваются слишком быстро, вызывая всплеск уровня сахара в крови.

Сахар, а также сладкие напитки повышают риск диабетической ретинопатии, которая, если ее не контролировать, может привести к отслоению сетчатки и потере зрения.

Мясные изделия, а именно колбасы, сосиски, консервы могут нанести больше вреда, чем пользы. Такой продукт содержит большое количество соли, которая может повлечь за собой связанную с гипертонией ретинопатию – заболевание сетчатки (задняя часть глаза).

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.