Врачи рассказали, что изменится, если каждый день завтракать овсяной

Овсяная каша имеет массу преимуществ, из-за чего ее так восхваляют многие диетологи. Эта каша обволакивает желудок, оказывает успокаивающий эффект и избавляет организм от токсинов.

Овсянка полезна из-за высокого содержания клетчатки, которая нормализует работу кишечника, понижает уровень глюкозы и холестерина в крови. К тому же, эта каша насыщает организм целым комплексом минералов, что поддерживает опорно-двигательный аппарат. Благодаря этим свойствам педиатры советуют варить кашу детям, чтобы их кости и мышечная ткань росли и укреплялись.

Завтрак будет полезным, если выбрать правильную крупу. Очень часто торговые точки предлагают три вида овсянки.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Первый из них – это цельное зерно, которое нужно долго разваривать. Именно такой продукт диетологи считают лучшим вариантом, потому что в нем много питательных веществ и клетчатки. Чтобы приготовить кашу из зерна, нужно потратить не менее 30 минут. Именно поэтому цельнозерновой вид овсянки не самый популярный.

Второй вид – это хлопья из цельного зерна. Его получают, когда прогоняют крупу под промышленным прессом. Хлопья становятся более мягкими и сохраняют прежний набор витаминов и минералов. Хлопья можно варить 15 минут, а можно просто заварить кипятком. Это уже дело вкуса и предпочтений.

Третий вид – это пропаренные хлопья, чаще всего такой продукт используют для приготовления быстрого завтрака. Такую овсянку просто заливают кипятком или горячим молоком. Такие хлопья не только прогоняют под прессом, но и обрабатывают паром, чтобы убрать жесткость.

Воздействие высоких температур частично разрушает питательные вещества, но не все. Например, в таких хлопьях достаточно витамина Е и витаминов группы В, также сохраняется весь минеральный комплекс.

Специалисты по питанию советуют смешивать сразу три вида овсянки. Так пропаренные хлопья образуют обволакивающую основу, обычные хлопья и зерно создадут структуру и насытят организм максимальным количеством клетчатки. Диетологи рекомендуют придерживаться пропорций 2-2-1, где 1 – это цельная крупа.