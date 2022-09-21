Врачи выяснили, что курение в два раза повышает риск смерти при диабете

Исследователи из больницы Орхусского университета обнаружили, что диабетики, которые курили или имели сидячий образ жизни, имели в два раза больше шансов умереть от рака. Результаты были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

Исследователи использовали данные 655 000 пациентов с диабетом 2 типа. Средний возраст при включении в исследование составлял 63 года. За участниками наблюдали в среднем семь лет. Во время наблюдения у 32 000 человек развился один из четырех типов рака: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легких или рак предстательной железы.

Курильщики с диабетом в два раза чаще умирают от рака, чем некурящие. Низкий уровень физической активности (менее 3-5 дней в неделю) также был связан с 1,6-кратным увеличением риска смерти. Авторы также учитывали уровень сахара, холестерина, артериального давления и ИМТ участников. Курение и малоподвижный образ жизни также повышали риск ранней смерти у диабетиков и людей без рака: во время исследования курильщики почти в три раза чаще умирали, чем некурящие.

Продолжительность жизни людей с диабетом 2 типа сегодня выше, чем несколько десятилетий назад. Но поскольку доля смертей от болезней сердца уменьшилась, доля смертей от рака увеличилась. Люди с диабетом 2 типа в настоящее время чаще умирают от рака, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.

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