Врачи заявили, что в мире заканчивается жидкий гелий: чем это грозит

Медики подчеркнули, что снабжение этого химического элемента нестабильно уже несколько лет.

Американские медики бьют тревогу, потому что в мире наблюдается дефицит гелия, а он необходим для функционирования важных аппаратов медицинской диагностики, в частности для МРТ.

Об этом сообщает издание NBС news.

Самый легкий химический элемент обеспечивает магнитам достаточное рабочее охлаждение. Для работы одного аппарата МРТ требуется 2 тысячи литров жидкого гелия.

Профессор радиологии в школе медицины Джона Хопкинса Махадеваппа Махеш подчеркнул, что гелий стал серьезной проблемой, поскольку его поставки нестабильны уже несколько лет. В ближайшем будущем уже даже не будут надувать воздушные шарики гелием в сувенирных магазинах из-за его нехватки.

Сейчас четыре крупных поставщика гелия в США ввели нормирование этого элемента.

Усугубляется ситуация тем, что альтернативы жидкому гелию нет, потому что другие химические элементы недостаточно холодны для МРТ. Сейчас разрабатываются медицинские аппараты, которые будут нуждаться в меньшем количестве химического вещества.

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