Все участники популярной музыкальной группы BTS уходят в армию

Каждый здоровый мужчина из Южной Кореи в возрасте от 18 до 28 лет обязан пройти военную службу.

Участники K-pop-группы BTS, которые в 2018 году были названы самыми влиятельными персонами в стране, пройдут военную службу в Южной Корее. В этой стране срок военной службы составляет 18 до 21 месяца.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно правилам, исключение делается для спортсменов, музыкантов и танцоров, которые являются обладателями самых высоких наград на соревнованиях, повещающих престиж страны. В 2020 парламент страны принял проект закона, который позволил звездам K-pop, таким как BTS, отложить верхний возрастной предел для военной службы до 30 лет.

В данный момент ведутся переговоры о том, обязаны ли эти музыканты проходить службу. Однако, в заявлении самих артистов сказано, что они «движутся вперед с планами» выполнить свой долг.

По словам представителя лейбла Big Hit Music, участники BTS «имеют честь служить» Южной Корее. Все музыканты, PМ (Ким Намджун), Джина (Ким Сокджин), Шуги (Мин Юнги), Джей-Хоупа (Чон Хосок), Чимина (Пак Чимин), Ви (Ким Техьон), Чонгука (Чон Чонгук), планируют вновь начать заниматься творчеством приблизительно в 2025 году.

Отметим, что южнокорейскую группу BTS, также известную как Bangtan Boys, основали в 2013 году. Музыканты являются активными участниками написания музыки и текстов для большинства своих песен. Группа очень популярная, появлялась на обложке журнала TIME «как лидеры следующего поколения» и даже оказалась в списке «25 самых влиятельных людей в интернете» (2017-2019) и «100 самых известных людей мира» (2019). В 2018 году в корейской редакции этого издания назвали BTS «самыми влиятельными персонами в Корее».

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