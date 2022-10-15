Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку в честь Дэвида

16:00, Сегодня
Культура
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Фото: pixabay.com

Слухи о возможном кризисе между Викторией и Дэвидом появились после того, как экс-Spice заметили с удаленной татуировкой.

Виктория Бекхэм положила конец слухам о кризисе в браке после удаления татуировки с инициалами своего мужа Дэвида Бекхэма. Стилистка тем временем уверяет, что между ними все в порядке. 

По словам Виктории, она просто стирает некоторые татуировки, потому что они ей больше не нравятся. 

«Думаю, СМИ начали строить догадки, не ушла ли я от мужа? Нет, татуировка мне немного надоела. Все просто», — сказала она в интервью Hoda&Jenna. 

Виктория уточнила, что не против татуировок и похвалила татуировки мужа и детей. Но, по словам экс-Spice, ее, сделанная «давным-давно» татуировка начала кровоточить и стала «немного синеватой», поэтому потребовалась «чистка». 

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