Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку в честь Дэвида

Слухи о возможном кризисе между Викторией и Дэвидом появились после того, как экс-Spice заметили с удаленной татуировкой.

Виктория Бекхэм положила конец слухам о кризисе в браке после удаления татуировки с инициалами своего мужа Дэвида Бекхэма. Стилистка тем временем уверяет, что между ними все в порядке.

По словам Виктории, она просто стирает некоторые татуировки, потому что они ей больше не нравятся.

Victoria Beckham reveals why she removed her David Beckham tattoo https://t.co/I0phmQ8YOJ pic.twitter.com/qKqILuU2RT — Page Six (@PageSix) October 13, 2022

«Думаю, СМИ начали строить догадки, не ушла ли я от мужа? Нет, татуировка мне немного надоела. Все просто», — сказала она в интервью Hoda&Jenna.

Виктория уточнила, что не против татуировок и похвалила татуировки мужа и детей. Но, по словам экс-Spice, ее, сделанная «давным-давно» татуировка начала кровоточить и стала «немного синеватой», поэтому потребовалась «чистка».

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