ВСУ показали, как уничтожили российский вертолет в Херсонской области

Украинские бойцы показали, как сбили ударный вертолет рф * Ка-52. Его сегодня утром «приземлили» в Херсонской области.

Об этом сообщает Facebook-страница Воздушных сил ВСУ.

В подписи к видео военнослужащие уточняют, что российский «Аллигатор» был сбит зенитным ракетным подразделением Бук-М1 воздушного командования «Центр» около 8:30.

Кроме того, ночью на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Отметим также, что российские войска несут огромные потери на большинстве направлений. Так, за минувшие сутки, 6 сентября, ВСУ уничтожили еще 460 российских захватчиков, общие потери врага ориентировочно составляют около 50 610 человек.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!