Выборы в США: республиканцы пока лидируют в Палате представителей, в Сенате — ничья

По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в Конгресс США, Республиканская партия пока имеет больше мест в Палате представителей, чем Демократическая. В Сенате наблюдается баланс сил.

Об этом сообщает Reuters.

Пока в Палате представителей демократы получают 173 места, республиканцы – 198. В Сенате – демократы имеют 48 мест против 47 мест республиканцев.

Также отмечается , что американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц переизбралась на должность во время промежуточных выборов. Она представляет Республиканскую партию и сохранила место в Палате представителей США, баллотируясь от 5-го округа в штате Индиана.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, тормозивший выделение помощи Украине, в третий раз получил мандат в Сенат в Кентукки.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Американцы переизбирают всех 435 членов и 35 из 100 членов Сената на следующие шесть лет каденции.

Окончательный результат выборов в Конгресс вряд ли будет известен в ближайшее время. Более 46 миллионов американцев проголосовали накануне дня выборов по почте или лично, и избирательные чиновники штатов предупреждают, что подсчет этих бюллетеней займет время.

«Курсор» ранее рассказывал, что, по мнению экспертов, нынешние выборы не только определят будущее направление государственной политики США, но и окажут влияние на президентские выборы в 2024 году. Опросы указывают на высокую вероятность победы республиканской революции в обеих палатах Конгресса.