8 ноября в США пройдут выборы: какие прогнозы

Сегодняшние выборы не только определят будущее направление государственной политики США, но и окажут влияние на президентские выборы в 2024 году.

Сегодня американцы будут выбирать своих представителей в Конгресс.

Опросы указывают на высокую вероятность победы республиканской революции в обеих палатах Конгресса.

Хотя президентские выборы в США пройдут только через два года, но сегодняшние результаты окажут на них существенное влияние.

На сегодняшний день демократы фактически контролируют обе законодательные палаты на Капитолийском холме — у них преимущество в 220 против 212 республиканцев в Палате представителей, а в Сенате соотношение сторон 50 на 50. Однако решающий голос вице-президента Камалы Харрис дает демократам преимущество и позволил президенту Байдену продвигать важные законодательные инициативы, включая Закон об инфраструктуре и Закон об изменении климата.

Согласно опросам и прогнозам, сегодняшнее голосование может изменить картину, и республиканцы станут крупнейшей партией в Палате представителей, парализуя законодательную деятельность Байдена. Они даже могут начать расследования против президента и высокопоставленных чиновников администрации.

«Мы все знаем, что наша демократия в опасности, — заявил Байден во вторник. — Это момент вашего поколения, чтобы защитить ее, сохранить ее, выбрать ее».

С другой стороны, ожидается, что успех кандидатов-республиканцев от федерального уровня до уровня штатов, и особенно кандидатов, получивших личную поддержку Трампа, даст 45-му президенту возможность объявить в ближайшие дни о возобновлении участия в выборах.

На последних проведенных митингах Трамп нападал на Байдена и демократов и называл их «крайне левыми», которые хотят превратить США в «коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу». Он также направил свой огонь и на того, кто, как ожидается, станет его главным противником в республиканском конкурсе — губернатора Флориды Рона де Сантиса.

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