ЮНИСЕФ: за время войны в Украине погибли или ранены около тысячи детей

20:38, Сегодня
Общество
украинская девочка с игрушкой плачет фото
Фото: depositphotos.com

Кроме того, россия ведет незаконную депортацию и уже вывезла из Украины около 260 тысяч детей.

С начала полномасштабного вторжения войск рф* на территорию Украины около тысячи детей убиты или ранены. И это только установленные факты, реальное число жертв может быть куда больше.
Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел, передает пресс-служба ООН.

Официально подтверждено, что убиты или ранены по меньшей мере 972 ребенка, отметила Рассел. Это в среднем более пяти детей в день.  Большинство смертей и ранений вызваны применением взрывчатых веществ.

Почти каждый ребенок в Украине испытал влияние войны, добавила Рассел. Речь идет, в частности, о разлуке с семьей, жестоком обращении, сексуальной эксплуатации, торговле людьми.

Она отметила, что эскалация военных действий ударила по системе образования в Украине. По оценкам ЮНИСЕФ, каждая десятая школа повреждена или разрушена.

Кроме того, известно, что россиян насильно либо обманом вывозит детей или женщин с детьми на свою территорию. Офис украинского генпрокурора ранее заявлял, что россия похитила уже около 260 тысяч несовершеннолетних.

«Курсор» рассказывал ранее, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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