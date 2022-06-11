Зеленский: Украина и ЕС смогут быстро восстановить страну после войны

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина и Европейский Союз вместе смогут быстро восстановить страну после войны, которую развязала рф*.

Об этом украинский лидер сказал во время совместной с Урсулой фон дер Ляйен встречи с журналистами.

Зеленский отметил, что стороны уже начали работу в этом направлении. Он выразил уверенность, что его стране совместно с европейскими странами удастся создать все условия для реализации амбициозного экономического проекта полного и быстрого восстановления Украины.

Глава Украины поблагодарил фон дер Ляйен за предложение Еврокомиссии по новой программе помощи Украине. Кроме того, он добавил, что уже вступило в силу решение об отмене тарифов и квот на украинский экспорт в Евросоюз, что в нынешних условиях. Он также поблагодарил за организацию «зеленых коридоров» для содействия экспорту из Украины.

К слову, ранее «Курсор» сообщал, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас основные усилия россияне сосредоточили на востоке, однако в россии не отказались от планов полного захвата Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!