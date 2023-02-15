Зеленскому предложили после победы переименовать рф в московию

Украинцы призвали власти изменить официальное именование страны-агрессора на московию.

Соответствующая петиция на сайте президента собрала необходимые 25 тысяч голосов.

По словам автора обращения, историческим названием россии была московия, что отражается в документах. Это название употреблялось в европейских и некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX вв., производившихся в Европе до и после переименования московского царства во всероссийскую империю, также фигурирует это название, говорится в петиции.

Автор полагает, что смена названия дала москве основания для «захвата истории (Киевской) Руси». «Для иностранцев названия «Rus» (как именовалась Киевская Русь на картах) и «Russia», «Russie», «Russland» (как именовалась россия) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и в ходе переводов на разные языки. Это приводит к путанице на международном уровне.

Автор обращения считает, что официально изменив наименование страны-агрессора, Украина сделает «мощный информационный ход» на международном уровне и заставит людей в других странах и самой россии задуматься, что есть россия, а что – московия.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.