Землю накроет мощная двухдневная магнитная буря: названы опасные даты

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье человека.

Магнитная буря средней силы ожидается 20-21 октября. Кроме того, конце месяца Землю накроет продолжительная сильная буря — с 27 по 30 октября.

Об этом пишет Meteoagent.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. В дни повышенной солнечной активности нашей звезды возможны магнитные бури на Земле, предупреждают специалисты. Эти явления обычно не несут серьезной угрозы нашей планете, но могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Наиболее уязвимы к влиянию магнитной бури метеозависимые, пожилые и обладатели хронических заболеваний, а также беременные женщины.

Если ваше самочувствие во время бури сильно ухудшилось — обратитесь к врачу и возьмите больничный на работе. Облегчить самочувствие можно с помощью правил здорового образа жизни.

Прежде всего, постарайтесь меньше нервничать и и избегать источников стресса. Откажитесь от кофе, энергетиков, спиртных напитков и газировки. Вместо них пейте травяные чаи.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и ненатуральной еды. Больше времени проводите на свежем воздухе. Регулярно проветривайте комнату. Перед сном принимайте контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

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