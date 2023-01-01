Землю скоро накроет магнитными бурями: когда самые сильные удары

Первая магнитная буря января ожидается 3 января, но она будет слабой.
Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
Штормить будет 19-20 января.
Геомагнитное поле будет оставаться возбужденным 4 и 18 января.
В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний.
Подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, также те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.
Чтобы уберечь здоровье, нужно следовать советам:
- Полноценно спать по 7-8 часов в день.
- Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
- Здорово питаться – отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
- Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
- Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
- При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом.
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