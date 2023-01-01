Землю скоро накроет магнитными бурями: когда самые сильные удары

Магнитные бури в январе 2023 года разной эффективности будут накрывать Землю в течение месяца и штормиты начнет уже с первых дней.

Первая магнитная буря января ожидается 3 января, но она будет слабой.

Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Штормить будет 19-20 января.

Геомагнитное поле будет оставаться возбужденным 4 и 18 января.

В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний.

Подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, также те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.

Чтобы уберечь здоровье, нужно следовать советам:

Полноценно спать по 7-8 часов в день.

Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.

Здорово питаться – отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.

Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.

Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.

При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом.

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