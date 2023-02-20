Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля: важные советы всем знакам Зодиака

Рекомендации астрологов расскажут, как нейтрализовать негатив и добиться успеха.

Женщина-Овен

На этой неделе не стоит ждать свежих открытий и поступления новых идей. Даже если появится что-то стоящее, стоит пожалеть силы. Так что если женщины-Овны давно хотели изменить свою жизнь или найти выход из запутанной ситуации, то период с 20 по 26 число — не лучшее время для этого. Чрезмерная активность может навредить здоровью и усугубить неприятности. Хорошие новости принесет близкий человек — муж, брат, отец. Могут появиться сильные тревоги по поводу будущего. Главное, о чем астрологи советуют позаботиться — о своем здоровье, избавившись от чувств и эмоций, которые его разрушают.

Женщина-Телец

Женщинам данного Знака, скорее всего, придется немного подкорректировать свои жизненные принципы, сделав их менее радикальными. Нужно научиться идти навстречу другим людям, иначе могут появиться новые враги. У этих женщин будут и новые возможности. Это время не подходит для того, чтобы начать новую главу своей жизни, но зато подходит для самоанализа и временной остановки, отдыха, пробуждения мудрости. Яркие впечатления и эмоции пока должны подождать. Внимание женщин этого Знака может быть рассеянным, ведь Венера их покровитель.

Женщина-Близнецы

Планы Близнецов могут внезапно срываться на этой неделе, а будущее станет неопределенным. Любые инициативы и новые начинания временно стоит приостановить, либо пользоваться рекомендациями близких и быть предельно осторожными, если иного выхода, кроме как действовать, просто нет. Астрологи рекомендуют повременить с серьезными делами до следующей недели, переключив внимание на общение и планирование, легкие домашние дела. Чтобы начать эту сложную неделю позитивно, желательно пользоваться почаще полезными советами экстрасенсов.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола на этой неделе может показаться, что они утратили свою красоту и привлекательность, но дело просто в Венере, которая спутает мысли и заставит смотреть на себя более критично. Ближайшие семь дней помогут женщинам-Ракам найти путь к гармонии, к очищению от негатива и вирусных программ. Стоит только начать — и успех в этом нелегком деле не заставит себя долго ждать. Проблема в том, что активность Венеры усилит тягу к лени и апатии.

Женщина-Лев

У Львов могут начаться сильные переживания по поводу и без повода. Из-за которых можно пропустить нечто очень важное. Чтобы этого не произошло, следует провести работу над собой и очистить сознание от скверных мыслей. Астрологи сообщают, что с приходом весны у представительниц этого Знака начнется новая жизнь, но зима пока не кончилась, так что важно оставаться собранными и осторожными.

Женщина-Дева

У Дев прекрасного пола может появиться на пути очень много мелких неурядиц. Внутренний голос позволит им быстрее понять, как именно нужно поступить в той или иной ситуации, чтобы выйти из нее победительницами. Однако чтобы минимизировать риски, все же придется войти в режим осторожности и не говорить людям ничего лишнего, не браться за слишком сложные проекты и дела. Это повысит шансы на успех в амурных делах.

Женщина-Весы

Начиная с середины недели перемены будут не просто стучаться в дверь, они зайдут без стука. К сожалению, из-за слабости самой главной для Весов планеты они будут далеко не самыми позитивными. Если возникнут трудности в работе и других сферах, поддержка подруг и близких людей поможет изменить все в лучшую сторону. 20 февраля начинается рост Луны, поэтому полезно будет задуматься об омоложении. В этом Весам помогут пять полезных секретов. С приходом весны энергии и сил у женщин-Весов прибавится, но сейчас лучше не рисковать и быть тише воды и ниже травы.

Женщина-Скорпион

У прекрасных Скорпионов будет отличная возможность найти свое предназначение и в целом улучшить свою жизнь, несмотря на слабость Венеры. Представительницы этого Знака смогут принять верные решения без ущерба для результата и своего социального статуса. Этих дам ждет неделя усиленных эмоций и стратегического планирования, но не активных дел. Астрологи советуют не торопиться и совершать лишь обдуманные действия.

Женщина-Стрелец

Энергетической поддержки планет может не хватить для реализации планов и продвижения инициатив. Кроме того, в середине недели Стрельцы прекрасного пола могут столкнуться с несправедливостью в свой адрес и проблемами в делах. На этой неделе женщины-Стрельцы не смогут всегда находиться в нужном месте и в нужное время. Достичь успехов получится лишь благодаря детальной оценки ситуации. Не нужно интуитивно принимать судьбоносные решения.

Женщина-Козерог

Козерогов ждет довольно сложная неделя, поскольку эти женщины могут лишиться мотивации. Возможны вспышки лени и уныния, поэтому астрологи советуют Козерогам как можно реже общаться с представителями самых ленивых Знаков. Эти люди могут заразить их бездельем и апатией. Также этой неделе представительниц данного Знака ждет активизация недоброжелателей. Козерогов могут обмануть, начать распускать о них слухи, портящие репутацию. Астрологи советуют внимательно следить за поступающей информацией, проверять факты.

Женщина-Водолей

Жизнь прекрасных Водолеев скоро изменится, но из-за Венеры не понятно — в какую сторону. Конец зимы заберет в этих женщин их жизненные силы и энергию для достижения желаемого. С другой стороны, влияние Меркурия поможет им раскрыть глаза на какие-то важные детали. Водолеи поймут то, чего раньше не понимали, либо узнают нечто крайне важное. Это удивительно интересное, хоть и непросто время.

Женщина-Рыбы

Рыбам, как и многим другим женщинам, стоит перестать использовать импровизацию в качестве основного способа решения проблем. Для Рыб Венера является самым главным покровителем, поэтому с 20 по 26 число многие ощутят отток сил и энергии, что может привести к усталости и выгоранию. Ненужно перерабатываться, тратить слишком много времени и сил на то, что не получается. В идеале вообще взять временный отпуск в это дисгармоничное время. Вдобавок ко всему окружающие люди перестанут быть дружелюбными и открытыми.