Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля: к каким трудностям нужно быть готовым

Астрологи внимательно следят за движением планет, чтобы давать информацию о том, чего ждать от той или иной недели женщинам разных Знаков.

Кого ждут трудности, кому нужно рискнуть, а кому лучше проявить осторожность — всё это вы можете узнать из гороскопа.

Об этом пишет Слова и фразы.

Женщина-Овен

На этой неделе Овнам прекрасного пола захочется запастись всем и побольше, чтобы впечатлений хватило надолго, но астрологи советуют усмирить желания. На ситуацию, к которой сейчас подталкивают звезды с планетами, важно смотреть объективно: не обязательно иметь все, чтобы быть счастливыми. Также желательно определиться с приоритетами и получать ценный жизненный опыт.

Женщина-Телец

Женщинам этого Знака стоит заняться расширением кругозора и получением знаний. К некоторым внешним условиям придется приспособиться: с кем-то согласиться, что-то смиренно принять. В любом случае мотивации будет много, так что нужно действовать. По мере приближения марта женская сила Тельцов будет только расти.

Женщина-Близнецы

На этой неделе под влиянием Луны 24 и 25 числа представительницы данного Знака рискуют оступиться. Также Луна может одарить Близнецов ощущением тотальной усталости. На поводу у эмоций этим женщинам идти сейчас опасно, а вот логика на этой неделе сослужит Близнецам хорошую службу. Чтобы негативные чувства не препятствовали делам, нужно меньше переутомляться и общаться с токсичными людьми.

Женщина-Рак

У женщин этого Знака наступает период, когда они сами смогут получить то, чего хотят, а также помочь кому-то другому. Ночные светила указывают на то, что порой компромисс намного важнее победы. Звезды призывают считаться с мнением окружающих. В процессе поиска мужчины можно воспользоваться белой магией. Также полезно будет сменить образ. Не стоит просто плыть по течению. Так можно угодить в ловушку чужого влияния.

Женщина-Лев

Львам прекрасного пола астрологи советуют следить за интуицией. Шестое чувство поможет этим женщинам не упустить свою выгоду. Многим женщинам этого Знака удастся запрограммировать себя на успех. Все, о чем мечтают Львы, на этой неделе наконец начнет воплощаться в жизнь. Самое главное — не упустить момент и начать вовремя действовать. Проявив мягкость там, где необходима решительность, можно сильно сдать позиции.

Женщина-Дева

Женщинам этого Знака можно смело отправляться в дальнюю дорогу. Важно лишь помнить о народных приметах перед отправлением. В целом астрологи считают, что можно активно проводить рабочую неделю, но лучше оставить часть сил на выходные, чтобы как следует повеселиться. Благотворное влияние планет заключается в том, что Девы смогут точно определить, кто для них враг, а кто друг. Астрологи также советуют думать о чувствах окружающих, подключив эмпатию.

Женщина-Весы

Весам стоит в первую очередь на этой неделе избавиться от жалоб, ведь они перенастраивают сознание на негатив. Неделя будет удачной для любовных приключений, проведения времени в приятной компании. Астрологи предупреждают, что новая любовь может оказаться очень скоротечной. Это не повод для скепсиса, но лучше заранее оценивать риски и не привязываться к людям. В финансовых делах важно отойти от азарта и пользоваться своим личным опытом, следуя голосу разума.

Женщина-Скорпион

На этой неделе будут как победы, так и разочарования. Вполне вероятно, что многим Скорпионам прекрасного пола захочется уйти в себя и насладиться одиночеством. Это неплохой вариант, но лучше при этом не уходить с головой в самоанализ. Астрологи советуют не поддаваться на провокации со стороны окружающих. Планеты в таком случае поспособствуют наискорейшему решению спорных вопросов.

Женщина-Стрелец

Женщинам этого Знака стоит сделать энергетическую чистку. Для подобных практик сейчас просто идеальное время. В общении с окружающими Стрельцам стоит вести себя более сдержанно, нежели обычно, чтобы не нажить лишних врагов. В эти семь дней все нерешаемые задачи обретут решение, а зависть и негатив окружающих обернутся против них самих. У Стрельцов появится возможность для развития в работе, бизнесе.

Женщина-Козерог

У Козерогов получится на этой неделе разобраться со своими желаниями и понять, в какую точку необходимо прийти. Астрологи советуют этим женщинам не идти по головам ради целей, так как подобным образом можно нажить себе много заклятых врагов. Не стоит впадать в крайности, потакать дурным привычкам, чтобы не допустить разрушения биополя.

Женщина-Водолей

Первое, что стоит сделать на этой неделе представительницам Водолея, — избавиться от мыслей, которые отталкивают удачу. На этой неделе будет отличный момент для налаживания контактов и новых связей. Общение с людьми подарит радость. Главное — не делать поспешных выводов. Мысли этих женщин обретут особую силу, поэтому им стоит думать только в позитивном ключе. Лучше уделить время саморазвитию: прочитать книгу, обрести новые навыки.

Женщина-Рыбы

Рыб ждет насыщенная событиями неделя. Ночные светила пророчат рост уверенности, успешную борьбу с сомнениями и иллюзиями. Астрологи советуют почаще прислушиваться к внутреннему голосу при принятии важных решений. Спонтанность принесет лишь проблемы, ровно как и чужие непрошеные советы.

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