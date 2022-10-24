Женский гороскоп на неделю с 24 по 30 октября: неделя будет непростой

Астрологи рассказали, как можно выжить представительницам каждого из Знаков Зодиака, сохранив успех и удачу.

Женщина-Овен

В такое опасное время как сейчас Овнам очень важно помнить про одну простую истину. Молчание — золото, поэтому нужно помнить о пяти вещах, про которые нельзя рассказывать посторонним. В противном случае женщины-Овны могут очень сильно замедлиться в движении к своим целям, а также утратить удачу, нажить новых врагов. Добиться хороших результатов и успеха в карьере и любви будет непросто, поэтому лучше сфокусироваться на сохранении того, чего уже удалось достичь. Слишком высокие амбиции сейчас не принесут ничего хорошего.

Женщина-Телец

Большинство сфер принесет отличные результаты Тельцам в понедельник. Во вторник достичь целей и исполнить желания будет намного сложнее из-за затмения. Далее Тельцы могут восполнить недостаток мотивации, но с пятницы вдохновение, созидание и тяга к любви у этих женщин могут сойти на нет. В любой из семи предстоящих дней и особенно в воскресенье важно начинать день с любви к себе и к миру, чтобы не провоцировать появление проблем.

Женщина-Близнецы

Коне недели и в особенности воскресенье лучше провести вдали от ссор и конфликтов — это может быть опасным из-за негативного Марса, пробуждающего в женщинах агрессию и убивающего в них женственность и красоту. Даже спокойное обсуждение проблем с любимым мужчиной и родственниками вряд ли увенчается успехом: покровитель-Венера пребывает в дисгармонии с прошлой недели. Неделя будет непростой из-за эмоционального негативного всплеска, но на пути этих женщин может встретиться личность, несущая счастье.

Женщина-Рак

Правило для всех женщин этого Знака одно: важно демонстрировать окружающим свое хорошее настроение. В преддверии ноября астрологи особенно рекомендуют заниматься самыми срочными делами или хотя бы составить примерный план дел на эти семь дней и на следующую неделю тоже. Во вторник под воздействием затмения прекрасных Раков будут посещать негативные мысли, сомнения и страхи.

Женщина-Лев

Это будет неделя, на которой Львам нужно мыслить позитивно любой ценой, даже если внутри разразилась война. В понедельник будет последний благоприятный день для смены прически. Сил и энергии у женщин данного Огненного Знака будет очень много, но лучше все же избегать трудовых подвигов и вдумчиво подойти к распределению нагрузки. Нестандартный, креативный подход — лучшая стратегия на этой неделе. Главное — избегать ненужных рисков.

Женщина-Дева

Девы входят в число самых сильных женщин по Знаку Зодиака, но даже им придется несладко в период с 24 по 30 октября. Они смогут заработать денег, но важно не то, сколько, а то, как. Понедельник, среда и четверг будут относительно хорошими днями для физической и интеллектуальной активности. В пятницу и вторник ни в коем случае нельзя идти на обман, хитрость и проявление агрессии. Это может сильно подпортить прекрасным Девам карму и отбросить их назад. Выходные могут быть отмечены резкими переменами в настроении, поэтому 29 и 30 число лучше провести дома в уединении.

Женщина-Весы

Весам пригодится осмотрительность, внимательность и собранность. Это поможет нивелировать негативное поведение звезд и планет. Весам стоит помнить о законе равноценного обмена, поскольку все будет следовать именно ему. Если захочется получить помощь от другого человека, важно будет просить о поддержке тех, кому приходилось помогать ранее. Не стоит забывать, что добро порождает добро, а плохие поступки привлекают лишь негативные вещи. Весам нужно стремиться к гармонии с собой и с миром в такое непростое и непредсказуемое время.

Женщина-Скорпион

У Скорпионов под действием затмения и в конце недели из-за негативного Марса, Меркурия и Юпитера могут начать появляться сильнейшие разногласия с теми, кого они любят. Энергетические запасы этих женщин будут снижены из-за Венеры, которая ослабла на прошлой неделе. В жизни представительниц этого Водного Знака могут произойти серьезные перемены, причем не самые приятные. Скорпионам придется часто отвлекаться на семейные проблемы. Сейчас важно придерживаться плана.

Женщина-Стрелец

Прекрасным Стрельцам сейчас ни в коем случае нельзя зацикливаться на прошлом. Это будет крайне полезным навыком в такое неблагоприятное время. Опасная активность планет лишит Стрельцов удачи в пятницу, субботу и воскресенье. Это неудачная неделя для выяснения отношений с партнером. Для многих женщин этого Знака избавление от нависших проблем в деловой, и личной жизни станет нормой. Самое главное — определиться, в каком направлении двигаться дальше.

Женщина-Козерог

На этой неделе начинается рост Луны, поэтому важно ознакомиться с секретами омолаживания на этой фазе. В целом эту неделю можно использовать для корректировки настроения, внешности. Можно заниматься здоровьем, отдыхать. Звезды и планеты не в духе, поэтому работу и домашние дела можно поставить на паузу и попробовать дождаться, пока ситуация не стабилизируется. Настроение представительниц этого Знака может сильно пострадать из-за срыва планов, но астрологи считают, что потом все сложится максимально хорошо.

Женщина-Водолей

Астрологи также предупреждают: наступающая неделя — не затишье перед бурей, а время самой бури. Не стоит ждать спокойствия и размеренности. На работе или в личной жизни начнутся различные активные процессы и не самые приятные изменения. Необходимо навести порядок в мыслях и планах, пока это возможно. Нужно активизировать свою женскую энергию до начала пятницы. Настало время заняться собой и попробовать побороть обиды.

Женщина-Рыбы

Из-за слабой Венеры Рыбы лишатся сил и энергии. Меркурий в конце недели лишит этих женщин общительности, поэтому провести выходные лучше не среди друзей или родственников, а уединении. Путь к гармонии рыбы смогут обрести лишь при решении каких-то легких повседневных задач. Самое главное для этих дам сейчас — избавиться от токсичных настроек, чтобы не программировать себя на поражение. Астрологи советуют умерить импульсивность, а также внимательно следить за расходами.