Женский гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября: кого ждет успех, а кого — разочарование

В женщине важна не только красота, но и ее энергия и самоуверенность. Обрести уверенность и правильный настрой представительницам любого из двенадцати Знаков Зодиака поможет еженедельный гороскоп.

Женщина-Овен

Усилия могут не принести желаемого эффекта или вообще разочаровать, поэтому лучше просто расслабиться и плыть по течению. Это прекрасное время для отпуска или смены обстановки. Лучше всего оставаться в тени, особенно если работа связана с общением, творчеством, заключением сделок. Ошибка, совершенная по невнимательности, может втянуть в водоворот проблем, стать причиной плохого настроения. Астрологи советуют Овнам не горячиться, избегать конфликтов и восстанавливать свою ауру и биополе. Залог успеха на этой неделе — спокойствие.

Женщина-Телец

Легкомыслие и невнимательность могут завести прекрасных Тельцов в тупик. Венера пока еще во Льве, поэтому она не сможет обеспечить женщин этого Знака большим количеством энергии и возможностей. Это значит, что пока что Тельцам стоит повременить с рисками и авантюрами. Этим дамам покажется, что им все по силам, но это не так. Лучше избегать новых начинаний, занявшись решение тех проблем. Которые сейчас наиболее актуальны.

Женщина-Близнецы

Близнецы смогут приблизиться к разрешению сложной ситуации, найти выход из тупика, решить дилемму. Временно сотрутся любые препятствия, поэтому не будет ничего, что нельзя было бы исполнить. Астрологи советуют запланировать на эту неделю самые важные, но не самые трудоемкие дела. Можно заняться получением новых знаний — результат очень обрадует женщин-Близнецов. Если захочется поднять себе настроение, астрологи советуют сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, либо купить что-то новое для дома из аксессуаров или украшений.

Женщина-Рак

В центре внимания в конце августа и начале сентября будет сфера любви, а не работа. Астрологи сообщают, что повышенная нагрузка в делах может стать причиной проблем в семье и со здоровьем. Ночные светила приготовили много неожиданных, но приятных сюрпризов для этих дам. Впрочем, если женщины-Раки что-то запланировали на эту неделю, им не стоит отказываться от намеченного. Да, планы могут поменяться, но взамен звезды откроют совершенно другие возможности. Также ночные светила помогут Ракам найти способы решения кармических задач, что очень важно.

Женщина-Лев

Если Львы начнут проявлять больше гибкости и не будут упрямо держаться за старое, то смогут обрести шанс на быстрый успех в делах, работе, любви. Привлечь мужчину им поможет также яркий внешний вид. Несмотря на то, что Львицы относятся к самым одиноким женщинам по Знаку Зодиака из-за своей недоступности, им удастся стать более открытыми и понятными для мужчин. Это хорошо, ведь так они смогут проявить больше активности и инициативы, не испугавшись возможного отказа. В работе у прекрасных Львов ожидается стабильная и приятная неделя.

Женщина-Дева

У Дев начинается тот период, когда нужно как можно чаще разговаривать с близкими для них людьми относительно происходящих в их жизни событий. Также полезно для энергетики и настроения будет начать вести дневник. Это отличная привычка, которая поможет лучше понимать происходящее в душе, осознавать свои эмоции. Не исключено, что в бизнесе и в работе представительницам этого Знака новые проекты и идеи придется продвигать с боем. Люди не будут верить Девам на слово, а их харизма и обаяние перестанут работать. Всему виной будет ретро-Уран.

Женщина-Весы

Бесконечные мелкие проблемы могут сильно вымотать Весов. Астрологи советуют обратить внимание на здоровье: если силы покинут в середине недели, то не стоит выжимать из себя все соки. Лучше сбавить темп, полноценно отдохнуть и восстановить энергию. Это поможет Весам подойти к решению проблем с новыми силами чуть позднее. Чтобы укрепить женскую энергетику, можно посмотреть романтический фильм. Для победы над одиночеством и усталостью можно попробовать завести новое домашнее растение. Наступает хорошее время для того, чтобы приблизиться к счастью.

Женщина-Скорпион

Скорпионы прекрасного пола могут смело загадывать желания, работать над собой, менять образ. Астрологи советуют Скорпионам позволить близким и друзьям самостоятельно решать свои проблемы. Не нужно лезть в их жизнь и диктовать свои правила. Вместо того, чтобы тратить время на других, лучше заняться чем-то для себя: например, увлечениями, отношениями. Под негативным влиянием Марса стоит перестать стесняться себя и своих желаний: нужно открыто выражать свои мысли, демонстрировать чувства. Также важно научиться мыслить позитивно.

Женщина-Стрелец

Если есть желание преуспеть в финансовом направлении, важно направить силы в работу и дела. Можно начинать новые проекты, менять место работы. Если Стрельцам придется начать вести какую-то бурную деятельность с новыми людьми, лучше заранее проверить с ними деловую совместимость. Это поможет понять, с кем совместный труд будет наиболее продуктивным. В общении с мужчинами стоит быть чуточку более открытыми, не боясь рассказывать о своих чувствах и намерениях. На выходных аспект Меркурия с Юпитером зарядит Стрельцов оптимизмом. Все невзгоды уйдут прочь.

Женщина-Козерог

На этой неделе прекрасные Козероги смогут найти путь к исполнению мечты. Возможно, появятся креативные идеи. Делать резкие движения пока рано, а вот составить план действий на будущее будет очень полезно. Венера не склоняет к тому, чтобы активно проявлять себя или бросать все силы на достижение чего-то нового. Сейчас Козерогам прекрасного пола лучше побыть наблюдателями. На примере окружающих они смогут лучше понять, в какую сторону им нужно идти, а в какую точно идти не стоит.

Женщина-Водолей

Планеты и звезды заставят прекрасных Водолеев сфокусироваться на делах. Важно быть дотошными и скрупулезно анализировать обстановку. Разбирая любую ситуацию на атомов, следует помнить, что это может привести к приятным открытиям. Этим женщинам будет по силам найти нечто приятное даже в самых досадных провалах и проблемах. Еще этим женщинам стоит почаще полагаться на закон притяжения. Оптимистичные мысли помогут им сделать свою жизнь лучше. Со второй половинкой все должно быть на мази, но любимого мужчину нельзя ни в чем сейчас ограничивать.

Женщина-Рыбы

Эти женщины могут стать слабее, поэтому им понадобится помощь со стороны. Хорошо, если есть верные друзья, подруги и крепкое мужское плечо второй половинки. Одиноким Рыбам стоит найти себе опору и не провоцировать на скандалы окружающих. Астрологи советуют попробовать раскрыть себя в каком-то деле. По словам астрологов, даже самые мелкие победы будут благотворно сказываться на уверенности прекрасных Рыб. Чрезмерная активность на работе может привести к стрессу, так что не стоит тратить силы впустую.