«Жест доброй воли» вместо бегства: в Украине представили словарь «новояза» рф

Украинский Центр стратегических коммуникаций создал «Словарь российских эвфемизмов», где отмечены самые распространенные слова и фразы, направленные на сокрытие реалий войны от граждан рф.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в Телеграме.

Согласно сообщению, русский новоязык содержит две группы эвфемизмов — универсальные и описывающие войну в Украине.

В частности, к первым относятся слова «хлопок», за которым скрыт «взрыв», «задымление» — он же «пожар», «жесткая посадка» — в переводе «катастрофа».

Во вторую группу вошли, в частности, «перегруппировка, свертывание, переброска войск», «террористический акт», что, по словам SPRAVDI, означает «бегство российских войск из Харьковской области под давлением ВСУ», «разрушение Крымского моста» или «атаку на российский военный объект» соответственно.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!