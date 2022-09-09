Знаки Зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет несчастья и травмы

Уже в эту субботу будет романтическое полнолуние, которое изменит судьбы всех знаков Зодиака. Но, уві, не всех к лучшему.

Астрологи рассказали, что 10 сентября принесет плохие перемены в судьбы некоторых знаков Зодиака.

Об єтом пишет УНИАН.

Козерог

Эксперты просят Козерогов воздержаться от дальних поездок, подписания важных документов, принятия решений, покупок или продаж. Также в день полнолуния лучше никого не приглашать к себе в гости.

Звезды говорят, что сразу после 10 сентября Козероги получат какую-то не очень приятную информацию, которая негативно повлияет на их финансовое состояние.

Лев

У этих людей 10 сентября и неделю после полнолуния могут быть проблемы с деньгами. Как говорят астрологи, это вполне могут быть непредвиденные траты на здоровье, содержание жилья, транспорт.

Также это могут быть просьбы дать в долг. Астрологи предупреждают, что если давать кому-то деньги в этот период, то Львам они уже не вернутся.

Рыбы

Несчастливый день 10 сентября и для Рыб. Они могут получить травму, перелом, попасть под машину или порезаться. Поэтому астрологи призывают всех уроженцев этого знака Зодиака быть особенно бдительными и осторожными.