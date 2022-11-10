Знают не все: почему не стоит мокрую одежду гладить утюгом

Бывают ситуации, когда срочно нужно куда-то идти, а любимая кофта или блузка висит мокрая на сушке. Тогда многие применяют хитрость и используют утюг, чтобы ткань побыстрее высохла. Но не все задумываются о том, как такой способ может навредить любимой одежде.

Об этом сообщает Domibit.

Если не придерживаться основных рекомендаций, то можно испортить вещи, и исправить ситуацию, кроме как купить новый предмет гардероба, будет невозможно.

Итак, если вещь только после стирки, то есть у нее повышенная влажность, тогда не стоит использовать утюг. Воздействие горячей подошвы может оставить на мокрой ткани разводы и пятна, а еще своеобразный «ожог» с отблеском. Привести потом вещь в порядок невозможно.

Но, если одежда чуть влажная, практически высохла, тогда можно прибегнуть к такому способу. Но важно учитывать и материал, из которого изготовлена вещь. Лен, хлопок, ситец, двухнитка, бязь, фланель после стирки практически не влажные, особенно если отжим совершался на максимальных оборотах. В таком случае их даже желательно прогладить еще во влажном состоянии, чтобы не допустить пересушивания.

В вот, что касается синтетических тканей, то здесь нужно подождать, и только когда вещи полностью высохнут, приступать к глажке.

«Курсор» писал ранее, чтобы вещи прослужили долго и сохранили свой презентабельный вид, за ними нужно правильно ухаживать. А многие допускают ошибки, из-за которых одежда быстро изнашивается и теряет форму.