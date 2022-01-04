В Самарии введены в эксплуатацию новые автобусы

В минувшие выходные компания Tnufa начала предоставлять услуги общественного транспорта в кластере Самарии.

Михаил Копиловский, генеральный директор Tnufa, сказал 7 каналу: «Мы очень рады этому занятию. Компания увеличила объем перевозок фактически вдвое.

Мы вошли в оператор общественного транспорта Eshkol Shomron как на крупную линию для жителей, пользователей общественного транспорта и, конечно же, нас самих».

Как компания, мы смогли доказать водителям, что они могут нам доверять и работать с парком современных, технологичных и передовых транспортных средств».

Копиловски отмечает, что водители прошли специальную подготовку по вождению в Самарии.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ создаст женское боевое подразделение для религиозных женщин.

Новый женский взвод будет создан для женщин, которые соблюдают цниут.

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