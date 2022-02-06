Китай сенсационно заработал золото на Олимпиаде после дисквалификации России и США

Китайская команда заняла четвертое место в общем заезде и не вышла в финал, однако подала протест и потребовала дисквалификации команд из РФ и США, который был удовлетворен.

Китайская золотая медаль на Олимпийских играх стала удивлением для всех. Она была получена в смешанной эстафете по шорт-треку.

Китайцы заняли четвертое место в полуфинале и не прошли в финал, уступив венграм, американцам и россиянам. Но после заезда организаторы турнира пожаловались, что американцы и русские нарушили правила и мешали китайцам, в том числе во время передачи эстафеты.

Протест был удовлетворен, и американская и российская команды были дисквалифицированы, в результате чего китайцы прошли в финал и завоевали золотую медаль.

Российские эксперты были возмущены во время трансляции полуфинала. По их мнению, китайцы сами нарушили правила соревнований, не зафиксировав момент передачи эстафеты. В эстафете по шорт-треку спортсмен должен начать, сильно толкнув принимающего, тем самым обозначив передачу.

Позже, однако, многие эксперты сошлись во мнении, что дисквалификация россиян и американцев, которые проложили путь к китайскому финалу, была справедливой.

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