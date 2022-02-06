США завоевали первую медаль на Олимпийских играх в Пекине

Сноубордистка из штата Коннектикут, приехавшая шестой на первое заезде в женском слопстайле, шокировала всех вторым заездом, который дал ей возможность закрепиться в тройке лидеров.

Сноубордистка Джулия Марино принесла Соединенным Штатам первую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, завоевав серебро в женском слоупстайле в воскресенье.

Об этом пишет NBC News.

Фаворитка соревнований Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии взяла золото — первое для этой страны на зимних Олимпийских играх — с результатом 92,88 балла в финальном спуске. Австралийка Тесс Коуди, 21 год, завоевала бронзу в своем олимпийском дебюте.

24-летняя Марино заняла шестое место в квалификации к финалу, но ошеломила своим вторым заездом, который принес ей 87,68 балла, чего оказалось достаточно, чтобы закрепиться на подиуме после падения в третьем заезде.

Марино из Уэстпорта, штат Коннектикут, выиграла золото на соревнованиях по слоупстайлу X Games 2017 года в Аспене, штат Колорадо, обойдя Андерсон, которая была фаворитом для американцев в воскресных соревнованиях.

Ранее Курсор сообщал, что появилось полное расписание Зимних Олимпийских игр в Пекине. «Курсор» предлагает вам ознакомиться с расписанием всех событий зимней Олимпиады в Пекине 2022 года, которая будет проходить в период с 4 по 20 февраля. Известно, что всего в зимних Олимпийских играх будут принимать участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран по всему миру.

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