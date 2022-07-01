Байден первым поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра

В социальной сети Twitter Беннет поздравил Лапида ровно в полночь, добавив выражение благодарности за дружбу Нафтали Беннету.

Американский президент Джо Байден первым из иностранных лидеров позвонил Яиру Лапиду и поздравил его со вступлением в должность главы правительства Израиля. Это произошло ночью после официального перехода полномочий от Беннета к Лапиду.

Также Лапида поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он опубликовал пост на иврите. Он выразил надежду на «продолжение нашего стратегического партнерства в год, когда мы празднуем тридцатилетие полных дипломатических отношений».

Отметим, что после церемонии передачи полномочий в канцелярии премьер-министра Лапид посетил мемориал «Яд Вашем».

Ранее мы писали, что Нетаниягу начал избирательную кампанию и уже пообещал снизить цены в случае победы. После роспуска Кнессета в четверг лидер партии Ликуд Биньямин Нетаниягу не стал терять времени и сразу начал свою избирательную кампанию с посещения торгового центра в Иерусалиме.

Также Курсор сообщал, что Реувен Ривлин заявил, что у Беннета и Лапида «не было выбора».

Еще напомним, что министр внутренних дел Айелет Шакед, возглавившая теперь партию Ямина, попрощалась с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, который покинул свой пост в четверг.