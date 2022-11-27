Бельгия сенсационно проиграла Марокко на ЧМ-2022: обзор матча

Один из голов в ворота фаворита был забит со штрафного удара.

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре на поле встретились сборные Бельгия и Марокко, сыгравшие со счетом 0:2.

Матч начался 27 ноября, в воскресенье, в 15:00 на стадионе Аль-Тумама (Доха). Арбитром поединка был Рамос С.-А. (Мексика).

В группе F, где помимо Бельгии и Марокко находятся Хорватия и Канада, фаворитом является именно первая сборная. Свой статус бельгийцы с трудом подтвердили в первом туре, обыграв канадцев с минимальным преимуществом 1:0.

Марокканцы же в своем первом поединке в рамках турнира сыграли безголевую ничью с хорватами ‒ финалистами прошлого Чемпионата мира. Однако, даже учитывая не самую уверенную игру сборной Бельгии в первом туре, именно она была фаворитом в этом матче.

Почти на протяжении всего матча бельгийцы доминировали, проводили большее количество атак и больше владели мячом. Тем не менее это не помогло им одержать вторую победу на турнире ‒ сперва на 73-й минуте неожиданно со штрафного удара забил Сабири, а уже в добавленное время преимущество сборной Марокко удвоил Абухляль после передачи Зиеша.

Эта победа позволила Марокко выйти на первое место в группе (4 очка), ее ближайшим преследователем является Бельгия (3 очка). Далее идут Хорватия и Канада (по одному очку), матч которых начнется уже сегодня, 27 ноября, в 18:00.

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