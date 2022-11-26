Пожар на ЧМ в Катаре: загорелось здание, возле которого должен был пройти матч

От места пожара до самого стадиона «Лусаил» было расстояние 3,5 километра. Огромный столб черного дыма был виден из разных районов города.

В субботу, 26 ноября, в Катаре произошло чрезвычайное происшествие непосредственно перед футбольным матчем.

В строящемся здании рядом со стадионом «Лусаил», где в субботу вечером был запланирован матч чемпионата мира между Аргентиной и Мексикой, произошло возгорание.

До самого стадиона от горящего здания расстояние было 3,5 километра. Огромный столб черного дыма был виден из нескольких районов города. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые быстро ликвидировали возгорание.

Министерство внутренних дел Катара заявило, что пожар начался сразу после полудня по местному времени недалеко от города Лусаил, где сегодня вечером проходят несколько игр.

Данных о пострадавших или жертвах в результате ЧП не поступало.

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Также наш сайт сообщал, что английским болельщикам грозит запрет на стадионы в Катаре: названа причина. Английские болельщики годами носили копии костюмов крестоносцев, но теперь, когда чемпионат мира по футболу прибыл в Катар, эти костюмы воспринимаются как оскорбительные.

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