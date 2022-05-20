Беспрецедентно: около 800 тыс. человек посетили матчи Маккаби Хайфа в этом сезоне

Озвучено сумасшедшее число: сотни тысяч фанатов посетили игры команды в 56 матчах этого сезона, причем осталось еще две. «Самми Офер уже слишком мал, чтобы всех вместить», — сказали в клубе.

Маккаби Хайфа гордится не только достижениями команды в этом сезоне, но и болельщиками клуба, которые продолжают устанавливать новые рекорды.

Например, в преддверии финала Кубка в предстоящий вторник, когда Маккаби сыграет против Хапоэль Беэр-Шева, был установлен рекордный спрос на билеты. Около 70 000 болельщиков вошли в систему для покупки билетов. Дело доходит до безумия, с которым Маккаби Хайфа еще не сталкивался.

Согласно данным канала One, «Маккаби Хайфа» в этом году сыграл 56 игр, и их посетило более чем 800 000 болельщиков.

Это беспрецедентное количество, тем более у клуба еще впереди две игры в Самми Офер, которые посетят десятки тысяч человек.

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