Беспрецедентно: около 800 тыс. человек посетили матчи Маккаби Хайфа в этом сезоне

Маккаби Хайфа гордится не только достижениями команды в этом сезоне, но и болельщиками клуба, которые продолжают устанавливать новые рекорды.
Например, в преддверии финала Кубка в предстоящий вторник, когда Маккаби сыграет против Хапоэль Беэр-Шева, был установлен рекордный спрос на билеты. Около 70 000 болельщиков вошли в систему для покупки билетов. Дело доходит до безумия, с которым Маккаби Хайфа еще не сталкивался.
Согласно данным канала One, «Маккаби Хайфа» в этом году сыграл 56 игр, и их посетило более чем 800 000 болельщиков.
Это беспрецедентное количество, тем более у клуба еще впереди две игры в Самми Офер, которые посетят десятки тысяч человек.
Как ранее писал Курсор, чемпионат Европы по водному поло 2024 года впервые пройдет в Израиле, объявила в пятницу Европейская лига плавания (LEN) European Aquatics.
Еще Курсор передавал, что спринтер Блессинг Африппа побил израильский рекорд в беге на 200 метров, установив результат 20,83 секунды в молодежной лиге, которая проходила в Хадар-Йосефе.