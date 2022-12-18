Буэнос-Айрес сходит с ума от счастья: как в Аргентине празднуют победу сборной на ЧМ-2022

На Чемпионате мира по футболу в Катаре победила сборная Аргентины. Фанаты этой команды по всему миру сразу же после финального свистка вышли на улицы с бело-голубой символикой. Но основные празднования сейчас, конечно же, проходят в самой Аргентине. Люди выходят на центральные улицы и площади больших городов, чтобы обнимать незнакомых людей и вместе с ними распевать футбольные гимны.

В сеть попали кадры из Буэнос-Айреса, где толпы поклонников сборной устроили массовые танцы. Люди поют песни и зажигают дымовые шашки. Многие плачут. Их контролируют полицейские, но при этом не вмешиваются во всеобщее веселье.

Стоит добавить, что Аргентина ждала этого праздника долгих 36 лет. Все это время национальная сборная страны не могла выиграть кубок мира, хотя стабильно считалась одной из самых сильных команд мира.

Как рассказывал «Курсор» ранее, победителем Чемпионата мира по футболу 2022 года стала сборная Аргентины. В финальном матче, состоявшемся в Катаре на Международном стадионе «Лусаил», команда Лионеля Скалони в серии пенальти переиграла уже экс-обладателя трофея, сборную Франции.