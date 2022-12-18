Финал ЧМ-2022 по футболу: Аргентина спустя 36 лет снова становится чемпионом мира

В решающем матче Мундиаля команда Лионеля Скалони в серии пенальти переиграла уже экс-обладателя трофея, сборную Франции.

Победителем Чемпионата мира по футболу 2022 года стала сборная Аргентины. В финальном матче, состоявшемся в Катаре на Международном стадионе «Лусаил», команда Лионеля Скалони в серии пенальти переиграла уже экс-обладателя трофея, сборную Франции.

Таким образом, сборная Аргентины стала трехкратным обладателем Кубка мира. До этого латиноамериканцы завоевывали трофей в 1978 и 1986 годах.

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Как сообщал Курсор, 14 декабря состоялся второй полуфинал Чемпионата мира-2022 в Катаре, где сборная Франция победила Марокко со счетом 2:0.

Ранее Курсор информировал о том, что сборная Аргентины стала первым финалистом Чемпионата мира по футболу, вчистую переиграв команду Хорватии.

Также Курсор писал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

До этого Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.