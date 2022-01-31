Число больных COVID-19 на Олимпиаде в Пекине выросло

Число зараженных коронавирусом участников Олимпийских игр стремительно растет дополнительные меры, которые принимают китайские власти, пока не принесли результатов.

Об этом пишет Reuters.

«За последние четыре дня в Китае было выявлено около 119 случаев заражения COVID-19 среди спортсменов и персонала, связанного с зимними Олимпийскими играми в Пекине», — пишет издание.

В частности, как сообщается в сообщении, в воскресенье организационный комитет Олимпиады проинформировал о 34 случаях COVID-19 среди спортсменов и членов делегаций, и уже в понедельник появилась информация о 119 больных.

Подчеркивается, что китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения, поэтому спортсменам и членам делегаций запрещаются какие-либо контакты за пределами Олимпиады.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Китай разрешит олимпийцам пользоваться заблокированными в стране соцсетями.