Число больных COVID-19 на Олимпиаде в Пекине выросло

17:00, Вчера
Спорт, Коронавирус
Олимпийские игры фото
Олимпийские игры
Фото: pixabay.com

В Китае уже у 119 спортсменов и членов делегаций спортивных команд зимней Олимпиады в Пекине обнаружили COVID-19. Китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения.

Число зараженных коронавирусом участников Олимпийских игр стремительно растет дополнительные меры, которые принимают китайские власти, пока не принесли результатов.

Об этом пишет Reuters.

«За последние четыре дня в Китае было выявлено около 119 случаев заражения COVID-19 среди спортсменов и персонала, связанного с зимними Олимпийскими играми в Пекине», — пишет издание.

В частности, как сообщается в сообщении, в воскресенье организационный комитет Олимпиады проинформировал о 34 случаях COVID-19 среди спортсменов и членов делегаций, и уже в понедельник появилась информация о 119 больных.

Подчеркивается, что китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения, поэтому спортсменам и членам делегаций запрещаются какие-либо контакты за пределами Олимпиады.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Китай разрешит олимпийцам пользоваться заблокированными в стране соцсетями.

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Автор материала:
Тали Малкина
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