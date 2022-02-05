Сборная России не смогла взять второе золото Олимпиады и обвинила в этом COVID-19

Бронзовая медаль сборной России в комбинированном биатлоне 4х6 км в большой степени сенсация, до гонки никто их не рассматривал всерьез в борьбе за медали.

В комбинированном биатлоне 4х6 км россиянин Александр Логинов стал героем дня. Он ушел на старт, проигрывая лидеру одну минуту и передал эстафету Эдуарду Латыпову с отрывом в 19 секунд.

Латыпов великолепно стрелял из положений «лежа» и «стоя». Но все же на финише остался позади у лидера мирового биатлона норвежца Йоханнеса Бо и француза Фийона-Майе.

Латыпов пропустил предолимпийскую подготовку из-за коронавируса, но восстановился к первому старту в Пекине.

Бронзовая медаль россиян (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов) стала сенсацией, поскольку до гонки никто не воспринимал их всерьез в борьбе за медали.

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