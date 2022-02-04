На Олимпийских играх в Пекине внимание зрителей привлек робот-бариста

Робот-бариста, который всего за пять минут может приготовить любой кофейный напиток благодаря своим роботизированным манипуляторам и профессиональному оборудованию, стал популярным среди посетителей Олимпийских игр.

На железнодорожном вокзале Тайзичэн в Чжанцзякоу, зоне соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине, большое внимание привлек полностью автоматический «бариста».

Об этом пишет Independent.

После того, как клиент дает команду, машина выполняет весь процесс приготовления кофе — помол, варку и очистку — за пять минут.

В ней используются двойные шестиосевые роботизированные манипуляторы и профессиональное оборудование для варки кофе. Она также поддерживается технологией визуального распознавания.

Кофемашина, открытая для всех путешественников, привлекает многих любителей качественного кофе, желающих его опробовать.

Кроме того, в Пекине на Олимпиаде работает еще один робот, который накладывает еду посетителям. Он уже привлек внимание сотен тысяч человек и многие блогеры сняли обзор на этого робота.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что число больных COVID-19 на Олимпиаде в Пекине выросло. В Китае уже у 119 спортсменов и членов делегаций спортивных команд зимней Олимпиады в Пекине обнаружили COVID-19.

Кроме того, The Associated Press сделали прогноз медального зачета Олимпиады-2022. В этом году агентство прогнозирует победу в медальном зачете Норвегии, которая, согласно прогнозам, получит 41 медаль. Второе место по количеству медалей получат США — у них по прогнозам будет 39 медалей, Олимпийский комитет России — 27 медалей, далее следует Германия с 26 медалью и Канада с 22 медалями.

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